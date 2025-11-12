Fuego Consume Parte del Buque Blue Phoenix en Villa Allende; Es el Segundo Incendio en Seis Días

La noche del martes 11 de noviembre se reportó que nuevamente se registró un fuerte incendio al interior de la embarcación Blue Phoenix en el sur de Veracruz causando alarma y movilización de diversos cuerpos de emergencias que se trasladaron al lugar de los hechos para controlar y sofocar el incendio.

El buque permanece atracado en el muelle de Permaducto en Villa Allende, Coatzacoalcos, desde el pasado fin de semana. Cabe recordar que el pasado sábado 8 de noviembre durante la madrugada se incendió y las labores para controlar el fuego se prolongaron por más de quince horas.

Noticia relacionada: Suspenden Operaciones Portuarias por Incendio de Embarcación en Muelle de Villa Allende

Sin embargo, este martes 11 de noviembre minutos después de las diez de la noche, se pudo apreciar al buque con una nube de humo blanco que emanaba de su interior, lo que movilizó a diversos cuerpos de emergencia que se hicieron presentes para combatir el fuego de la embarcación.

Autoridades no han brindado información oficial acerca de los incendios en el Blue Phoenix

Hasta el momento la Administración del Sistema Portuario Integral de Coatzacoalcos ni Capitanía de Puerto, han aportado información oficial sobre el incendio del fin de semana, ni la situación que prevalece en este momento dentro del buque.

Los primeros reportes indican que en esta ocasión el fuego surgió en otro punto del navío y se presume podría haber sido originado debido a la temperatura que se mantuvo en el buque en el incendio del pasado fin de semana. El reporte indica que incendio quedó sofocado totalmente a las 06:00 de la mañana de este miércoles 1 de noviembre.

Video Barco Enchanted Capri Lleva más de Dos Años Encallado | N+

Hasta ahora no se tiene reporte de personas fallecidas ni lesionadas derivado de estos incendios ocurridos al interior del buque Blue Phoenix. Al lugar acudieron elementos del comité local de ayuda mutua, la coordinación regional de Protección Civil y la Secretaria de Marina.

Historias Recomendadas:

FPF