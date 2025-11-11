Personas Terminan Intoxicadas en Tienda Waldo's de Veracruz por Planta Eléctrica de Gasolina

La tarde de este martes 11 de noviembre, cuerpos de emergencia arribaron hasta las instalaciones de una tienda de una cadena comercial conocida como "Waldo's", ubicada sobre Juan Soto, entre las calles Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, en la zona de mercados de la colonia centro de la ciudad de Veracruz.

La movilización se realizó debido a que fue reportado que por lo menos cuatro personas presentaron síntomas de intoxicación respiratoria, las cuales fueron atendidas en el lugar luego de presuntamente inhalar los gases que generó una planta eléctrica que opera con gasolina en el interior de dicha tienda.

Noticia relacionada: Confirman Muerte de 23 Personas tras Explosión en Tienda de Conveniencia en Hermosillo, Sonora

Un presunto apagón en la tienda habría desencadenado los hechos donde se intoxicaron cuatro personas

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de Protección Civil, este hecho ocurrió a raíz de que la tienda se quedara sin energía eléctrica, por lo que los empleados optaron por encender un generador para restablecer el suministro. Dicha planta generadora trabaja con gasolina y al hacer combustión ocasionó que se liberara dióxido de carbono.

Video: Protección Civil Clausura Dos Tiendas Waldo’s en Torreón por Irregularidades

Las personas que se encontraban al interior de la tienda comenzaron a presentar malestares como mareos y dolor de cabeza al inhalar los gases emitidos por dicha planta generadora, por lo cual se dio aviso a los cuerpos de emergencia, quienes llegaron y brindaron la atención a las personas que presentaban dichos malestares.

Se reportó que la tienda fue cerrada hasta que los elementos de Protección Civil determinaran que los gases se encuentren totalmente disipados de las instalaciones. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que resultaron afectadas, si son clientes o si son empleados de dicha tienda comercial ubicada en la zona de mercados de la colonia Centro en la ciudad de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR