Joven Cae Desde 10 Metros al Intentar Entrar a su Casa; Olvidó sus Llaves Dentro

Durante la tarde de este martes 11 de noviembre, un joven, el cual fue identificado como Diego, de 20 años, cayó de un edificio con una altura de aproximadamente 10 metros, quedando en medio de otro inmueble que se encuentra a un costado en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la versión de los familiares, el hombre llegaba por la mañana de este martes presuntamente en estado inconveniente a su vivienda en el edificio Santo, el cual se ubica sobre calle González Pagés y Cañonero Tampico. Los familiares indican que el hombre había olvidado las llaves, por lo que decidió subirse a la azotea para intentar entrar por una de las ventanas.

Sin embargo, por un presunto descuido, el hombre cayó de una altura aproximada de 10 metros, por lo cual se reportó que terminó con fracturas en las piernas y el rostro. Según lo informado por Alfonso García Cardona, director de Protección Civil, el joven se encuentra consciente; sin embargo, serán los médicos quienes determinen cuál es su condición médica.

Está consciente el joven, está orientado, que eso es lo importante, y bueno, ya serán los médicos quienes determinen cuál es la situación.

Director de Protección Civil menciona cómo se realizó el rescate de Diego

El director de Protección Civil mencionó que, para llevar a cabo el rescate de Diego, se utilizaron cuerdas por las que bajó un elemento del cuerpo de bomberos para valorar la condición del joven y, por medio de una canastilla, se subió al lesionado para que posteriormente fuera entregado a los paramédicos, quienes llevarán a cabo la atención médica correspondiente.

Mira, es por medio de cuerdas; primero bajó un elemento de bomberos para ver qué es lo que tenía; este, aseguran a esa camilla que tenemos o canastilla, lo subimos y se lo entregamos a los paramédicos para su atención.

El rescate de Diego duró alrededor de una hora; después de extraerlo del edificio, la Cruz Roja Mexicana lo llevó a un hospital para que se determinara su situación de salud y recibiera la atención médica que requiera por las lesiones que presentó luego de caer de la azotea de un edificio localizado en la zona de mercados de la colonia Centro en la ciudad de Veracruz.

