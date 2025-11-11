Se Incendia Casa que Almacenaba Pirotecnia en Xalapa; Familia Logró Salir con Vida

Momentos de temor vinieron vecinos de la colonia el Moral, cuando un estruendo fue el inicio de la detonación continua de una cantidad importante de pirotecnia en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El material explosivo era almacenado en una vivienda donde había una familia, por fortuna todos salieron a tiempo.

Derivado del incendio de la vivienda que almacenaba pirotecnia en la capital del estado, dos personas requirieron atención de paramédicos por inhalación de humo. Bomberos de Xalapa y elementos de Protección Civil, tuvieron que ocupar equipo de respiración autónoma para poder ingresar al domicilio donde las explosiones continuaban.

Video: Incendio en Domicilio de Xalapa Veracruz por Presuntos Artefactos de Pirotecnia

Para la atención de la emergencia fueron necesarias varias pipas de agua, las cuales no podían acceder a la calle Andador 2 debido a las condiciones del terreno de la colonia el Moral. La zona fue acordonada por elementos de PC y los vecinos evacuaron sus viviendas por su propio instinto y al ver las detonaciones del material pirotécnico.

Taxi se quema en calles de Córdoba

Un taxi terminó envuelto en llamas en pleno centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz, por un presunto cortocircuito en el sistema eléctrico. Este incendio alarmó a vecinos y automovilistas que circulaban por esta zona. Este hecho ocurrió en la avenida 13 y calle 9, cuando el conductor notó que del cofre comenzaba a salir humo, por lo que detuvo su marcha y descendió rápidamente antes de que el fuego se extendiera.

Noticia relacionada: Conato de Incendio en Vehículo Causa Movilización de Cuerpos de Emergencia en Córdoba, Veracruz

Vecinos y conductores que presenciaron el hecho solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencias, por lo que Bomberos de Córdoba, arribaron al lugar y lograron sofocar las llamas que ya habían consumido gran parte del vehículo.

Historias recomendadas:

Con información de Denisse López y Carlos Da Silva | N+

LLZH