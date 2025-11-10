Atacan a Disparos a un Joven en Xalapa; Terminó con Heridas en Tórax y Abdomen

La mañana de este lunes, cuerpos de emergencia y de seguridad atendieron un llamado en el cual se dio a conocer un ataque con arma de fuego en contra de una persona en la ciudad de Xalapa.

Los hechos descritos con anterioridad se registraron en la calle 14 de Febrero, esquina con la calle Oriente de la colonia Reserva del Tronconal. Hasta el punto se trasladaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes le dieron los primeros auxilios.

Video: Aseguran Droga y Detienen en Flagrancia a Mujer Durante Operativos de Seguridad en Veracruz

Al analizar la situación, los cuerpos de emergencia determinaron prudente trasladar al lesionado de manera urgente a un hospital cercano debido a que presentaba diversas heridas de bala en el tórax y en el abdomen.

De inmediato se activó un operativo para dar con el presunto agresor, sin que hasta el momento exista algún reporte donde se informe acerca de la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

Noticia relacionada: Hallazgo de Adulto Mayor Muerto Genera Movilización de Cuerpos Policíacos en Río Blanco

Trasladan en taxi a joven que fue atacado a disparos y muere al llegar al hospital

Un joven murió al llegar al Hospital Regional Oluta-Acayucan durante la noche del pasado domingo 9 de noviembre, luego de ser atacado a balazos en la zona rural de Acayucan, al sur del estado de Veracruz.

Según los reportes, se sabe que el joven tendría alrededor de 23 años; sin embargo, su identidad aún permanece desconocida. El sujeto se encontraba en su vivienda en la comunidad de Comején, cuando presuntamente, hombres armados irrumpieron para dispararle y luego darse a la fuga.

Video: Joven Sobrevive a Ataque en Coatzacoalcos; En el Lugar Había 15 Casquillos Percutidos

El joven de 23 años fue auxiliado de manera inmediata tras registrarse el ataque, y a bordo de un taxi lo trasladaron de forma particular al hospital; sin embargo, al llegar a las instalaciones, fue confirmada su muerte debido a la herida que le provocó un solo disparo.

Al lugar de los hechos, se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Oluta y la Policía Estatal, quienes acordonaron el lugar, para que más tarde arribara personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía Ministerial, quienes se encargaron de recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación.

Historias recomendadas:

LAVR