Hallazgo de Adulto Mayor Muerto Genera Movilización de Cuerpos Policíacos en Río Blanco

El reporte de un hombre aparentemente sin vida generó la movilización de grupos de auxilio y de elementos de seguridad, luego del reporte al número de emergencias 911, sobre la localización de un hombre fallecido, quien fue identificado como Pascual “N” de 72 años.

Los hechos ocurrieron en la colonia de Paseo de Tenango de Río Blanco, en el domicilio ubicado entre la calle Fresno y Pino. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Estatal (SSP) y paramédicos de Protección Civil que confirmaron el deceso.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la Fiscalía Regional del Distrito XV, ubicada en la colonia Francisco Ferrer Guardia de Orizaba tomó conocimiento de los hechos y realizaron las indagatorias correspondientes, sin que hasta el momento las causas del fallecimiento hayan sido esclarecidas.

Matan a disparos a un hombre en Tantoyuca, Veracruz

Un hombre fue asesinado a disparos la mañana del pasado jueves 6 de noviembre, en el municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz. Los primeros reportes apuntan a que se escucharon de entre 6 y 8 detonaciones de arma de fuego

Los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado sobre la calle Quinta Minero, lugar donde fue encontraron el cuerpo del hombre identificado como Marcelo Hernández, de profesión docente, sobre un charco de sangre.

Según versiones, Marcelo se disponía a salir hacia su trabajo, cuando al abrir el portón de su casa y regresar por su vehículo, fue sorprendido por sujetos que le dispararon en varias ocasiones, hasta privarlo de la vida.

Luego del asesinato ocurrido en Tantoyuca, el área fue acordonada por elementos de la Policía y Peritos de Servicios Periciales, quienes comenzaron con las diligencias correspondientes, para iniciar con el levantamiento del cuerpo.



Con información de Carlos Da Silva y Geldy Cruz | N+

