Manifestantes Bloquean Autopista México-Tuxpan por Falta de Censos tras Inundaciones en Veracruz

La tarde de este jueves 13 de agosto, vecinos de varias colonias y comunidades de este municipio protagonizaron este miércoles un bloqueo parcial en el acceso al puente Tuxpan, como medida de presión ante la falta de censos por parte de la Secretaría del Bienestar.

Estos censos se llevan a cabo luego de los daños ocasionados por las inundaciones registradas en la zona norte del estado de Veracruz tras el desbordamiento de ríos y arroyos el pasado 10 de octubre, siendo el Río Cazones el que generó más afectaciones.

El grupo de manifestantes, integrado por habitantes de Villa Rosita, CTM, el mercado Héroes de 47 y la comunidad de Tampiquillo, se concentró en el punto donde confluyen la autopista México–Tuxpan, la avenida 5 de Mayo y la carretera a Cobos, en la congregación de Santiago de la Peña.

Los inconformes denunciaron que, pese a haber reportado afectaciones en sus viviendas y negocios, no han recibido la visita de brigadistas federales, mientras que otros vecinos ya fueron beneficiados con apoyos económicos. Por esa razón, exigieron la presencia de un funcionario de dicha secretaría que atienda directamente sus reclamos.

Manifestación en la autopista México-Tuxpan ocasionó largas filas de vehículos

Durante las primeras horas de este jueves, el cierre generó un severo congestionamiento vehicular y momentos de tensión entre automovilistas y manifestantes. Tras varios minutos de diálogo con elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, se alcanzó un acuerdo para permitir la liberación del paso cada 10 minutos, con el objetivo de evitar largas filas de automóviles.

Se reportó que el bloqueo afecta la circulación hacia el centro de Tuxpan y la zona industrial, así como las rutas que dirigen hacia las colonias del norte, impactando principalmente a trabajadores y estudiantes.

Hasta el momento, las autoridades locales y federales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación; tampoco se ha confirmado si se enviará personal para realizar el censo solicitado por los manifestantes.

