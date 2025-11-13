Cierre Total en Carretera Veracruz-Xalapa por Dos Accidentes Hoy 13 de Noviembre; Esto se Sabe

La mañana de este jueves 13 de noviembre en la carretera Xalapa-Veracruz a la altura de Corral Falso donde se registran dos fuertes accidentes vehiculares, uno con dirección a la ciudad de Xalapa y otro en el carril contrario de este tramo carretero. En esta colisión un tráiler cargado con material de reciclaje, según los primeros reportes indican que el conductor perdió el control de la unidad colisionando para terminar incendiado.

Derivado de estos hechos no se reportan personas lesionados. Al lugar llegaron elementos del cuerpos de Bomberos de Jalapa y elementos de Protección Civil de Emiliano Zapata tratando quienes en forma conjunta realizan tareas para controlar el fuego que consume la carga de esta unidad de carga pesada.

En la carga que fue consumida por el fuego se trató de toneladas material de recicle de cartón para ser específicos, este hecho generó el cierre total del carril que comunica la ciudad de Veracruz hacia Xalapa. En el lugar y se aprecia una nube de humo bastante densa, mientras siguen las labores de control, sofocamiento y enfriamiento de por parte de los cuerpos de auxilio que acudieron como primeros respondientes a este punto de la carretera..

Otro accidente entre tres vehículos mantiene cerrado la circulación hacia Veracruz

También en esta importante vía de comunicación pero en el sentido contrario es decir de Xalapa rumbo al puerto de Veracruz se registra otro accidente vehicular, en el se ven involucradas tres unidades una camioneta color blanco, un vehículo particular color rojo que prácticamente fue embestido por un tráiler.

Según el parte de las autoridades que han brindado hasta el momento, derivado de este choque se reportan dos personas lesionadas, quienes recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos que arribaron al lugar del siniestro.

Estos dos accidentes vehiculares tuvieron lugar a la altura de la comunidad Corral falso, uno con sentido a la ciudad de Xalapa y por lo cual está totalmente cerrada la circulación vehicular y el otro en sentido contrario, pero a la misma altura pero con dirección a Veracruz. Así que se recomienda circular con precaución o utilizar vías alternas.

