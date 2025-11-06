Accidente Múltiple Provoca Cierre Parcial en la México–Querétaro; Evita este Tramo

La mañana de este jueves se registró un accidente vehicular múltiple sobre la carretera México–Querétaro, a la altura del kilómetro 194, en la zona de El Colorado, con dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucrados tres vehículos, lo que provocó el cierre de la circulación en los carriles centrales mientras se realizaban las maniobras correspondientes para el retiro de las unidades.

¿Cuál fue el saldo del accidente registrado en la carretera México–Querétaro?

Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los afectados; sin embargo, se confirmó que una persona perdió la vida a consecuencia del choque.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos y personal de rescate permanecen en la zona, coordinando las labores para restablecer la vialidad lo antes posible.

Se recomienda a los automovilistas evitar el área y utilizar vías alternas, debido a la carga vehicular que persiste en la zona.

