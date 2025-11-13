Alumno de Secundaria Presenta Intoxicación por Presuntas Sustancias Ilícitas en Orizaba

En la ciudad de Orizaba, la tarde de este miércoles 13 de noviembre, grupos de auxilio fueron alertados a través de un llamado al número de emergencias 911, ya que se reportó un presunto caso de intoxicación en una institución educativa de dicha ciudad de la zona montañosa del estado de Veracruz.

Los hechos se registraron en la Escuela Secundaria General “Margarita Maza de Juárez”, de la ciudad de Orizaba y, de acuerdo con los primeros reportes, un estudiante menor de edad, del turno vespertino, habría presentado síntomas de presunta intoxicación por sustancias ilícitas dentro de la institución educativa.

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Orizaba, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron al menor a un hospital de la región para su valoración médica y brindarle la atención correspondiente.

Derivado de estos hechos, al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal de Orizaba. Autoridades educativas indicaron que se realizarán las investigaciones correspondientes con directivos de la institución.

Noticia relacionada: Adulto Mayor Convulsiona en Pleno Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz

Cuatro personas terminan intoxicadas en tienda comercial de la ciudad de Veracruz

Durante la tarde del pasado martes 11 de noviembre, cuerpos de emergencia arribaron hasta las instalaciones de una tienda de una cadena comercial ubicada sobre Juan Soto, entre las calles Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, en la zona de mercados de la colonia centro de la ciudad de Veracruz.

Por lo menos cuatro personas presentaron síntomas de intoxicación respiratoria, por lo cual se registró la movilización de cuerpos de bomberos y Protección Civil. Los afectados fueron atendidos en el lugar luego de presuntamente inhalar los gases que generó una planta eléctrica que opera con gasolina en el interior de dicha tienda.

Autoridades de Protección Civil (PC) indicaron que este hecho ocurrió debido a que la tienda se quedó sin energía eléctrica, por lo que los empleados optaron por encender un generador para restablecer el suministro. Dicha planta generadora trabaja con gasolina y, al hacer combustión, ocasionó que se liberara dióxido de carbono.

Video: Personas Sufren Intoxicación por Inhalación de Gases Nocivos en Tienda de Veracruz

Momentos después, las personas que se encontraban al interior de la tienda comenzaron a presentar malestares como náuseas, mareos y dolor de cabeza al inhalar los gases emitidos por dicha planta generadora, por lo cual se dio aviso a los cuerpos de emergencia, quienes llegaron y brindaron la atención a las personas que presentaban dichos malestares.

Derivado de este incidente, la tienda fue cerrada hasta que los elementos de Protección Civil determinaran que los gases se encontraban totalmente disipados de las instalaciones. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que resultaron afectadas, si son clientes o si son empleados de dicha tienda comercial ubicada en la zona de mercados de la colonia Centro en la ciudad de Veracruz.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Da Silva y Víctor Medina | N+

LAVR