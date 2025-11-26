Liberan Paso Durante Bloqueos en Jalisco Para Traslado Urgente De Niño que Requería Cirugía

La Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco dialogó con las y los manifestantes que mantienen un bloqueo en Ocotlán, con el fin de permitir el paso a un camión en el que viajaba un menor de edad con complicaciones de salud.

Ceden paso a niño que requería cirugía urgente

El niño, que requiere llegar a un hospital en el estado de Veracruz para ser sometido a una intervención quirúrgica urgente, viajaba acompañado de su mamá y su hermana. La familia es originaria de Tijuana, Baja California.

Tras liberar el acceso, los elementos estatales escoltaron y acompañaron el vehículo hasta los límites con Michoacán para garantizar su avance hacia su destino, mientras continúan los bloqueos en distintos puntos carreteros de la región.

