Cierre Imprevisto de Estacionamiento del Mercado Corona Deja a Mujer Atrapada y Autos Varados

Al menos 20 personas quedaron atrapadas durante la noche de este lunes 24 de noviembre, en el estacionamiento del Mercado Corona, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara.

El hecho no se debió a un accidente, sino al cierre del estacionamiento, el cual se recorrió por un aproximado de cuatro horas de manera imprevista. Pues fue en punto de las 07:00 de la noche; sin la menor tolerancia, cuando las cortinas y plumas del espacio se cerraron, dejando sin poder acceder a sus vehículos a casi una veintena de personas.

El caos vino cuando una mujer, que había pagado su boleto minutos antes de las 07:00 de la noche, se quedó atrapada en el estacionamiento mientras acomodaba artículos personales en su vehículo. La afectada duró horas en el sótano del Mercado Corona.

Es hora que no hemos recibido respuesta favorable de los encargados del mercado y pues los vehículos están enclaustrados, están encerrados y hay una persona en su interior Usuario afectado

Pese a las exigencias, conductores no recibieron una respuesta favorable

Aun con las encarecidas peticiones de los usuarios —nuevos y frecuentes—, la respuesta fue negativa por parte de los guardias de seguridad, quienes, pese a llamar al encargado de dicho estacionamiento, este jamás llegó para dar solución.

No hay una notificación previa de que se iba a cerrar, hay usuarios de todo tipo, usuarios de primera ocasión, usuarios frecuentes [...] había otra señora que refería que requería de medicamentos que estaban dentro de su vehículo y pues no sé qué es lo que vaya a resolver Usuario afectado

Si bien se colocaron letreros de advertencia en los elevadores de que el cierre se recorrería a las 7:00 de la noche, los usuarios afectados reprobaron la falta de socialización, así como no haber colocado el anuncio en un sitio visible para quienes entraron en auto por la calle Independencia.

La desesperación fue tal que los afectados llamaron al 911 de emergencias, acudiendo policías de Guadalajara para intentar mediar la situación; sin embargo, personal que tiene la concesión de este espacio les dio la misma respuesta negativa.

Además, N+ también trató de dialogar con el personal para conocer su postura, pero se negaron a dar alguna declaración.

Finalmente, se optó por cerrar la última cortina, dejando a los usuarios sin opción de acceder a sus vehículos, teniendo algunos de ellos que echar mano este martes de otro medio de transporte para llegar a sus centros de trabajo.

