Asaltan y Roban Dinero a Mujer en Estacionamiento de Centro Comercial de Matamoros

La ola de inseguridad está en aumento en Matamoros, donde este martes 18 de noviembre de 2025 una mujer fue víctima de un asalto en el estacionamiento de una reconocida plaza comercial de la ciudad. Aunque no sufrió agresiones físicas, los delincuentes lograron arrebatarle una considerable suma de dinero.

El incidente ocurrió en plena luz del día, cuando la mujer se disponía a abordar su vehículo tras realizar compras. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables se dieron a la fuga inmediatamente después de cometer el robo, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Mujer Sufre Asalto en Estacionamiento de Centro Comercial en Matamoros. Foto: N+

Noticia Relacionada: Gobierno de EUA Confirmó la Contratación de Empresa para Colocar Letreros en Playa Bagdad

Robos en Matamoros Van en Aumento

Autoridades locales han confirmado un incremento en los casos de asalto durante las últimas semanas, especialmente en zonas comerciales y bancarias. La Secretaría de Seguridad Pública municipal emitió un llamado urgente a la ciudadanía para extremar precauciones, señalando que los delincuentes están aprovechando la temporada de pago de aguinaldos para cometer estos delitos.

La policía ha reforzado los patrullajes en puntos estratégicos de la ciudad, pero también exhorta a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa y a mantenerse alerta durante sus compras navideñas.

Michou y Mau Emite Recomendaciones Ante Posibles Quemaduras en Menores

Historias Recomendadas: