Ambientalistas Denuncian Ante PROFEPA Presunto Daño Ambiental de SpaceX en Playa Bagdad

La asociación civil Conibio Global A.C. presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, por el presunto impacto ecológico por fragmentos y propulsores de la compañía SpaceX y la actividad no autorizada de la plataforma extranjera “L/B JILL” en territorio mexicano, específicamente en Playa Bagdad de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la organización, la evidencia del daño ambiental fue obtenida mediante la “Expedición Booster 2025”, un proyecto científico realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Ambientalistas Hallan Presuntos Restos de SpaceX en Playa de Matamoros

Durante esta expedición se lograron imágenes tridimensionales del fondo marino, las cuales muestran alteraciones en el ecosistema que, según la asociación, estarían vinculadas a las operaciones de la compañía estadounidense SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk.

En la carta dirigida a la titular de la PROFEPA, Conibio Global A.C., solicita la intervención inmediata de la autoridad ambiental, con el fin de abrir una investigación y realizar una evaluación técnica de los daños ecológicos ocasionados. La organización enfatizó la urgencia de atender el caso, dado el riesgo que representa para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la zona costera.

Plataforma Marítima Recuperó Restos del Cohete Starship Presuntamente en Aguas Mexicanas

Una plataforma marítima realizó maniobras de extracción a unos 17 kilómetros mar adentro, en aguas mexicanas frente a las costas de Playa Bagdad a mediados de julio de 2025. Según los informes, la plataforma estaba recuperando lo que parece ser una pieza del cohete de SpaceX que explotó en el Golfo de México como parte de los lanzamientos realizados en Starbase, al sur de Texas.

Starship booster recovered from sea



Like the ruins of a long dead civilization pic.twitter.com/aoypJT9T26 — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025

El evento fue captado por pescadores locales durante sus labores en alta mar. En el video grabado por los pescadores, se puede ver una grúa levantando una gran pieza, que se presume forma parte de los motores Raptor del Starship. Los testigos también reportaron que, mientras filmaban la operación, un dron comenzó a grabarlos, lo que aumentó las especulaciones sobre la naturaleza de la operación.

