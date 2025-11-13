Nuevas Tarifas de CFE en Tamaulipas: ¿En Qué Municipios Hay Reclasificación del Cobro de la Luz?

Avanzan las negociaciones para conseguir la reclasificación a la baja de tarifas eléctricas en Tamaulipas. Por lo pronto fue instalada una mesa de negociaciones entre la Secretaría de Desarrollo Energético con la Comisión Federal de Electricidad y comenzarán los ajustes.

Ya se consiguieron 5 municipios: Abasolo, Güémez, que van a comenzar a cambiar, El Mante, que van a comenzar a cambiar en la reconfiguración de tarifas en el corto plazo. Walter Julián Jiménez, Secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas

Walter Julián Jiménez, Secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas. Foto: N+

En la primera lista de municipios que tendrían mayor subsidio al consumo también aparecen González y Padilla.

El Secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas, Walter Julián Jiménez, explicó que el objetivo es tener tarifas más bajas.

¿Qué queremos todos? pues llegar a la tarifa 1f que es la tarifa más baja, pero con muchos logramos llegar a la más próxima. Walter Julián Jiménez, Secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas

Ciudad Victoria Alcanzaría la Tarifa 1D de la CFE

Ciudad Victoria podría llegar a la 1D con lo que sería mayor el subsidio para los consumidores, aunque la intención es conseguir beneficios para todo el estado.

La idea original fue impactar a los municipios que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad; sin embargo, como partimos del hecho de los sistemas de medición que están en la globalidad. Inicialmente, discutimos todos los 43. Walter Julián Jiménez, Secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas

El funcionario estatal señala que hay disposición de CFE para analizar los planteamientos de Tamaulipas que permitan reclasificar las tarifas.

