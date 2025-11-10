Feria de Río Bravo 2025: Cartelera Completa; ¿Cuándo Estarán Luis R. Conríquez y Alfredo Olivas?
N+ Tamaulipas
El alcalde confirmó que los reconocidos artistas Luis R. Conríquez y Alfredo Olivas se presentarán en el segundo fin de semana de la Feria de Río Bravo 2025.
El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, anunció a través de sus redes sociales la cartelera artística que animará el segundo fin de semana de la Feria de Río Bravo 2025, la cual tendrá presentaciones para todos los gustos y edades.
Entre los artistas confirmados destacan Luis R. Conriquez y Alfredo Olivas, dos de los máximos exponentes del regional mexicano que harán vibrar al público con sus grandes éxitos. Además, para los más pequeños, Bely y Beto traerán toda su alegría y diversión en un espectáculo familiar lleno de música y color.
¿Qué Día Estará Luis R. Conriquez y Alfredo Olivas en la Feria Río Bravo 2025?
La Feria de Río Bravo continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región, combinando tradición, entretenimiento y talento para toda la familia.
- Viernes 12 de diciembre: Luis R. Conriquez
- Domingo 14 de diciembre: Alfredo Olivas
- Lunes 15 de diciembre: Bely y Beto
Se informó que la preventa para las presentaciones de estos artistas iniciará en los próximos días.
