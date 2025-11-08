Frente Frío #13 en Tamaulipas: Emiten Recomendaciones a Escuelas por Bajas Temperaturas y Viento
Autoridades alertan por el Frente Frío 13 en Tamaulipas: se esperan heladas, fuertes vientos y temperaturas cercanas a 0°C.
La Secretaría de Educación de Tamaulipas emitió una alerta por el Frente Frío 13 en Tamaulipas, ya que se esperan heladas, fuertes vientos y temperaturas cercanas a 0°C.
De acuerdo con el reporte meteorológico emitido por Protección Civil del Estado de Tamaulipas, se espera el ingreso del Frente Frío No. 13, impulsado por una masa de aire polar-ártico, que llegará al estado el domingo 9 de noviembre de 2025.
Se esperan temperaturas mínimas de entre 6°C y 17°C en la región, con valores cercanos a los O°C en zonas altas del estado.
Este fenómeno ocasionará vientos del norte con rachas de hasta 70 km/h, principalmente durante los días lunes y martes y las temperaturas bajarán de forma considerable.
Emiten alerta a escuelas de nivel básico y superior por frente frío número 13 en Tamaulipas
Las autoridades piden a los padres de familia y estudiantes que atiendan las siguientes recomendaciones ante las bajas temperaturas en el estado.
- Abrigarse adecuadamente.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura.
- Asegurar objetos o estructuras ligeras que puedan ser desplazadas por el viento.
- Extremar precauciones durante los traslados.
Exhortan a la ciudadanía a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales emitidas por Protección Civil Tamaulipas y por sus respectivas instituciones educativas.
