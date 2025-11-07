Realizan Operativo en ITACE de Ciudad Victoria por un Reporte de Arma y Drogas en el Plantel

Una movilización de autoridades policiales y elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Victoria, se registró este viernes 7 de noviembre en las instalaciones del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), luego de un reporte que alertó sobre la posible presencia de un arma y sustancias prohibidas dentro del plantel. La situación provocó la intervención inmediata de cuerpos de seguridad y la aplicación de un operativo de inspección.

De acuerdo con información preliminar, el operativo se llevó a cabo dentro de las aulas del instituto, ubicado en la capital del estado. Los elementos ingresaron al salón del grupo 1°K, donde realizaron una revisión acompañados de un binomio canino especializado en detección de narcóticos y armas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado decomisos ni detenciones derivadas del operativo, el cual forma parte de las acciones de prevención y atención inmediata ante reportes de riesgo en instituciones educativas.

Los padres de familia acudieron al sitio tras conocer la movilización, a la espera de información oficial sobre el desarrollo de las revisiones. La autoridad educativa no ha emitido un posicionamiento respecto a lo ocurrido ni sobre las medidas que se aplicarán posteriormente en el plantel.

Realizaron un operativo similar en una secundaria de Monterrey

Un incidente similar se registró la mañana de este viernes 7 de noviembre en una secundaria ubicada en la colonia La Reforma, al norte de Monterrey, donde autoridades de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron tras un reporte sobre alumnos que presuntamente portaban un arma de fuego y armas blancas dentro del plantel.

El aviso se recibió cerca de las 10:00 horas en la Secundaria número 12 "Revolución Mexicana", ubicada en el cruce de Espiga y Camino Real, junto a la colonia Gloria Mendiola. Padres y maestros alertaron a las autoridades luego de que varios estudiantes señalaran que un compañero y una alumna de primero de secundaria mostraban un arma de fuego, un cuchillo y una navaja.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron un cuchillo encontrado en una mochila, sin localizar el arma de fuego reportada. Los dos menores involucrados fueron retenidos junto a sus padres para las investigaciones correspondientes.

Padres de familia ingresaron al plantel visiblemente preocupados y solicitaron que se reanuden las operaciones mochila como medida preventiva ante estos hechos.

