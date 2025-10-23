Suspenden a 30 Alumnos del CETIS 78 de Altamira por Agredir a Exdirector del Plantel

Un total de 30 estudiantes del CETIS 78 fueron suspendidos indefinidamente de sus actividades escolares tras ser partícipes en una agresión física contra el ex director del plantel.

A través de videos grabados por los estudiantes y las cámaras de vigilancia de la institución, pudieron dar con 19 jóvenes que golpearon al docente, mientras que 11 estuvieron involucrados de diferente manera.

30 Alumnos Fueron Suspendidos por Agredir a Exdirector del CETIS 78 en Altamira. Foto: N+

Fueron los más directos, en videos que se documentan que ellos sí tuvieron algún roce ya físico con el director, fueron agravantes ya más fuertes, porque hay algunos jóvenes que gritaban, tomaban videos, uno que tira una piedra, por ejemplo, pero que no hizo más que eso. Humberto Salvador Meléndez, director del CETIS 78.

El Consejo Técnico Escolar fue quien determinó la sanción contra los jóvenes involucrados, quienes cursaban en diferentes semestres.

Van a llevar un apoyo por parte de la procuradora de la defensa del menor, ella va a establecer los tiempos y mecanismos adecuados, ella desde una visión integral tanto del núcleo familiar, su entorno, atención psicológica, atención a padres de familia, todas las conclusiones que puedan tener para decir bueno, este joven lo podemos jalar, lo podemos recuperar así de esta manera. Humberto Salvador Meléndez, director del CETIS 78.

Los estudiantes podrán regresar a clases de manera normal una vez que el sistema DIF lo considera. Es decir, se descarta totalmente que sean expulsados del plantel.

¿Qué Pasó en el CETIS 78 en Septiembre?

Durante la tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025, se registró una protesta estudiantil en el Cetis 78, ubicado en Altamira, la cual terminó en hechos violentos luego de que alumnos se manifestara contra el director del plantel, Julio “N”, fuera señalado por supuestos actos inapropiados en contra de alumnas.

De acuerdo con los reportes, la protesta inició de manera pacífica; sin embargo, el ambiente se fue tornando tenso hasta que el directivo tuvo que resguardarse en la oficina de la dirección. Fue en ese momento cuando los estudiantes comenzaron a realizar destrozos en ventanas e inmobiliarios del plantel.

Ante la violencia, arribaron al lugar elementos de la Guardia Estatal y del Ejército Mexicano, quienes intervinieron para dispersar a los estudiantes y retirar al director, quien resultó con golpes en el rostro durante los incidentes.

Docentes del CETis 78 se Reúnen con Padres de Familia Para Acuerdos

