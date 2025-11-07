Realizan Cateo en Vivienda Donde Localizaron a Menor Asesinada Junto a su Familia en Reynosa

La Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Tamaulipas llevó a cabo un cateo en un domicilio del Fraccionamiento Valle Soleado, en el municipio de Reynosa, donde previamente fue localizado el cuerpo de una menor de 10 años que fue asesinada junto a su familia.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades llegaron al lugar tras ubicar el vehículo propiedad de la familia, el cual se encontraba estacionado frente a la vivienda marcada con el número 412 sobre la avenida del Sol.

Detienen a pareja presuntamente vinculada con el homicidio

Previamente, en ese domicilio, agentes habrían descubierto que en el patio trasero se encontraba el cuerpo de la menor, identificada como Claudia Estefanía, de 10 años de edad, la cual se encontraba desaparecida junto a su familia desde el pasado 30 de octubre.

Los cuatro miembros de la familia que habían sido reportados como desaparecidos, fueron encontrados sin vida y ya fueron identificados de manera oficial, se trata de Bernice Flores de 37 años, Heriberto González de 41 años , Ángel Manuel de 20 años y la menor antes mencionada.

Las autoridades dieron a conocer que se detuvo a una pareja, señalada por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio de los cuatro integrantes de la familia.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.

