Integrantes de Familia que Mataron en Reynosa Sufrieron Estrangulamiento y Corte en el Cuello

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó el avance de las investigaciones de la familia que mataron en Reynosa, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en un camino de terracería a las afueras de la ciudad.

Cabe destacar que los dictámenes periciales determinaron que tres de los integrantes de la familia fueron estrangulados y presentaban cortes en el cuello. Los cuerpos se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Video: Encuentran Cuatro Cuerpos Dentro de Fosa en Colonia Valle Soleado en Reynosa Tamaulipas Investigan Identidad

La Fiscalía estatal indicó que, de acuerdo con datos que obran en la carpeta de investigación, existen elementos convincentes que permiten suponer que corresponden a 3 de las personas buscadas, reportada como desaparecida el pasado 30 de octubre, una mujer y dos hombres, las cuales eran trabajadores de una maquiladora. Sin embargo, respecto a la cuarta víctima, una menor de edad, se está explotando la información.

Noticia relacionada: Localizan Cuatro Cuerpos Dentro de Fosa en Colonia Valle Soleado en Reynosa, Tamaulipas.

Posible causa del multihomicidio

Los datos recabados al momento por la familia que mataron en Reynosa permiten establecer como principal línea de investigación que:

Los presuntos responsables fueron contratados para privar de la libertad a una de las víctimas como represalia por haber obtenido el cargo de supervisor en su centro de trabajo y en el desarrollo de dicha acción privaron de la libertad también a su familia para posteriormente asesinarlos.

Por estos hechos, hay dos personas detenidas, las cuales se encuentran a disposición del Ministerio Público, quien continúa con la integración del expediente ministerial.

Además, existen indicios de que existe la participación de dos personas más en el multihomicidio.

Los cuatro integrantes de la familia desaparecida, fueron identificados como Bernice Flores de 37 años, Heriberto González de 41 años , Ángel Manuel de 20 años y la menor Claudia Estefanía de 10 años de edad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar