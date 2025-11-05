Localizan Cuatro Cuerpos Dentro de Fosa en Colonia Valle Soleado en Reynosa, Tamaulipas

Durante un operativo realizado por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de la Comisión Estatal de Búsqueda, fueron localizados cuatro cuerpos sin vida dentro de una fosa ubicada en la colonia Valle Soleado, al sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

El hallazgo fue realizado la noche del martes 4 de noviembre; por ahora están en proceso la identificación de los cuerpos. Fuentes allegadas a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas señalaron que podrían tratarse de los cuatro integrantes de una familia que fue reportada como desaparecida el pasado 30 de octubre, entre ellos una menor de 10 años de edad, se presume que fueron sustraídos de su domicilio en la Hacienda las Fuentes sector 4.

Última ubicación de familia desaparecida fue cerca de Valle Soleado

La ultima ubicación de la familia registrada a través de sus teléfonos móvil fue cerca la colonia Valle Soleado, en Reynosa, es por eso que el operativo se concentró en ese lugar. Fue ahí donde localizaron la camioneta de la familia y se logró la detención de se dos personas y derivado de estas acciones fue localizada una fosa en donde se encontraban los cuerpos sin vida.

Por ahora están en espera de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirme si los restos encontrados pertenecen a los cuatro integrantes de la familia desaparecida, identificados como Bernice Flores de 37 años, Heriberto González de 41 años , Ángel Manuel de 20 años y la menor Claudia Estefanía de 10 años de edad.

