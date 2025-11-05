Alcaldesa Glynnis Jiménez Sufre Accidente Vial en Puente del Río en Soto la Marina, Tamaulipas

La mañana de este miércoles 5 de noviembre se registró un accidente vial en el conocido “Puente del Río”, a la salida del municipio de Soto la Marina, Tamaulipas. Una camioneta oficial en la que se desplazaba la alcaldesa Glynnis Jiménez fue impactada por otro vehículo.

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad de la alcaldesa, una Chevrolet Tahoe blanca, circulaba de norte a sur, cuando fue impactada por una camioneta pick up color rojo, perteneciente a una empresa veracruzana, que presuntamente invadió el carril contrario. A pesar de lo aparatoso del choque, todos los involucrados resultaron ilesos.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar las diligencias. Aunque las causas exactas del percance se desconocen, trascendió de manera extraoficial que una posible falla mecánica en el vehículo rojo habría provocado que su conductor perdiera el control.

¿Cuál es el estado de salud de la alcaldesa de Soto la Marina tras accidente?

De acuerdo con lo informado por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, Glynnis Jiménez, alcaldesa del municipio de Soto la Marina, fue trasladada para recibir atención médica correspondiente luego de que se registró el accidente en el "Puente del Río”; hasta el momento, su estado de salud se reporta estable.

Glynnis Jiménez no se ha pronunciado al respecto del choque que sufrió la mañana de este miércoles. La última publicación que realizó en sus redes sociales fue durante la tarde del martes, por lo que, se espera que en las próximas horas la alcaldesa de Soto la Marina informe cómo continúa su estado de salud luego del accidente.

