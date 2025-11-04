Más de 35 Colonias Sin Agua por Falla en Compuertas del Canal Anzaldúa en Reynosa, Tamaulipas

Más de 35 colonias se encuentran sin suministro de agua potable en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, debido a la falla en las compuertas del Canal Anzaldúa y los trabajos de mantenimiento en el Canal Guillermo Rodhe que realiza CONAGUA, de acuerdo con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa.

De acuerdo con los reportes ciudadanos que llegan a la redacción de N+ Tamaulipas, el la falta de suministro de agua se presenta principalmente en sectores alejados a la mancha urbana y de la planta de bombeo Poniente como Fracc. San Valentín y Villa Florida, así como las colonias que pertenecen a la planta del sector Centro como Altamira, Anzaldúas y la Reséndez Fierro, y también las colonias La Joya, Campanario que están ubicadas al oriente.

Pipas suministran agua en colonias de Reynosa afectadas por la falta de servicio

Debido a la situación que se presenta en 35 colonias de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, las autoridades municipales implementaron la entrega de agua mediante camiones cisterna, como una medida temporal hasta que se restablezcan el suministro de agua potable en las diversas viviendas afectadas.

Hasta el momento, estas acciones se están llevando a cabo en las colonias Villa Florida Sector B, Altamira, Anzaldúas, Reséndez Fierro, así como en la Guardería Educación, Eficiencia y Trabajo y la Secundaria No. 83 Salvador Salinas González, en la colonia Unidos Podemos. Se espera que el suministro de agua potable se restablezca antes de que termine esta semana.

