Evento del Norte con la Llegada del Frente Frío No. 12 a Tamaulipas ¿Cuándo Llega?

Un nuevo sistema frontal, identificado como el Frente Frío Número 12, cruzará Tamaulipas durante las primeras horas del domingo 2 de noviembre de 2025, provocando un descenso ligero pero perceptible en las temperaturas en gran parte del estado.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se esperan lluvias aisladas en la zona Centro, Sur y Cañera, así como un evento “Norte” con ráfagas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas con Óscar Sobrevilla | Ingreso del Frente Frío #12

Temperaturas Frías al Amanecer del Domingo 2 de Noviembre

Para el lunes, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 10 °C y 14 °C en el norte, 12 °C a 16 °C en el centro, 14 °C a 18 °C en la región cañera, y 15 °C a 19 °C en el sur del estado.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el descenso térmico, especialmente en personas vulnerables, y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil Tamaulipas.

