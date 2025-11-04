Incendio en Bodega de Almacenamiento de Huevo en Matamoros Moviliza a Bomberos

Un incendio se registró esta tarde en una bodega de almacenamiento de huevo, ubicada en las calles Once y Calixto Ayala, en Matamoros, movilizando de inmediato a los cuerpos de emergencia y al Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos trabajaron arduamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a zonas aledañas.

De acuerdo con los informes preliminares, la causa del siniestro apunta a un posible cortocircuito. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el equipo de paramédicos brindó atención en el lugar a algunos trabajadores que presentaron crisis nerviosas debido al impacto del incidente.

Mascota Provoca Incendio en Vivienda de Nuevo Laredo

En hechos recientes el pasado 31 de octubre de 2025 se registró un incendio en una casa habitación en Nuevo Laredo, Tamaulipas tras la explosión de un boiler. Las causas fueron originadas accidentalmente por una mascota. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ya que las autoridades correspondientes llegaron rápido y atendieron el siniestro.

