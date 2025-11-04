Productores Agrícolas Toman las Oficinas de Conagua en Chihuahua

Decenas de productores agrícolas provenientes de distintas regiones y municipios del estado de Chihuahua se manifestaron la mañana de este martes 4 de noviembre, al tomar las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su delegación local, ubicada sobre la avenida Universidad, en la zona centro de la capital.

Los manifestantes impidieron inicialmente el acceso del personal a las oficinas, en señal de protesta por las recientes decisiones del Gobierno Federal relacionadas con el Tratado de Aguas Internacionales y la nueva Ley de Aguas Nacionales, las cuales, aseguran, han sido tomadas sin consultar al sector agrícola.

Conagua atiende a los productores que se manifestaban en sus instalaciones

Posteriormente, la delegación local de Conagua informó que el director general, Román Alcántar, recibió a un grupo de representantes en su oficina para escuchar sus inquietudes.

Los productores exigieron que se les involucre en las mesas de diálogo y toma de decisiones, argumentando que son el sector más afectado por las medidas hídricas y la gestión de recursos en el estado.

Hasta el cierre de esta edición, no se han registrado incidentes mayores relacionados con la manifestación por parte de los productores agrícolas.

