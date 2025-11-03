Anuncian Cortes de Agua en Ciudad Juárez: ¿Qué Colonias Tendrán Afectaciones?
La JMAS informó que distintas colonias de Ciudad Juárez tendrán baja presión o falta de agua este martes 4 de noviembre por trabajos de conexión a la red general de agua potable.
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez informó que diversas colonias se verán afectadas por la falta de agua potable este martes 4 de noviembre debido a trabajos de conexión a la red general.
De acuerdo con la dependencia, las labores comenzarán a partir de las 9:00 de la mañana, con el objetivo de conectar tres fraccionamientos ubicados en los cruces de Iztaccíhuatl y Prados de Santa Anita, calle Portaviones en el cruce con Puente del Cedro, y avenida Manuel J. Clouthier.
La JMAS pidió a los conductores circular con precaución por las zonas donde se realizarán los trabajos, ya que se prevé la presencia de maquinaria y personal técnico.
¿Qué colonias que podrían presentar baja presión o falta total del servicio?
Las colonias que podrían presentar baja presión o falta total del servicio son:
- Salvárcar.
- Fraccionamiento Diamante.
- Villas Residenciales.
- Puente Alto.
- Prados de Santa Anita.
- Arturo Gámiz.
- Condominios Las Arenas y zonas aledañas.
La dependencia exhortó a la población a almacenar agua suficiente para sus necesidades básicas durante el lapso de las maniobras y aseguró que el servicio se restablecerá en el transcurso del mismo día.
