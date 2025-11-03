Hallan Seis Cuerpos Dentro de La Cueva del Diablo en Aquiles Serdán, Chihuahua

Fue el pasado sábado 1 de noviembre de 2025 cuando la Fiscalía de Distrito Zona Centro recibió una llamada anónima que alertó sobre la presencia de varios cuerpos al interior de una mina conocida como La Cueva del Diablo, ubicada en el poblado de Santo Domingo, municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.

Tras el reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) implementaron un operativo de búsqueda y localización en el lugar. A una profundidad aproximada de 110 metros se localizaron los dos primeros cuerpos.

El domingo se encontraron otros dos cuerpos, de los cuales se informó que se trataban de hombres. Posteriormente, este lunes 3 de noviembre, las autoridades informaron sobre el hallazgo de dos más, sumando un total de seis cuerpos rescatados hasta el momento del interior de la mina.

Continúan Operativos de Autoridades Dentro de la Mina

Las labores continúan en la zona de Santo Domingo, encabezadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro. A las acciones se han sumado elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Comisión Local de Búsqueda, la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Ejército Mexicano.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias en que llegaron al lugar. Las autoridades continúan con trabajos forenses especializados para determinar las identidades de las personas sin vida y las causas de su fallecimiento.

