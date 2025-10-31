Se Mantienen Protestas de Productores Agricultores en Casetas de Sinaloa

Productores agrícolas del estado de Sinaloa continúan firmes en su movimiento por mejores condiciones para el campo, exigiendo un precio justo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz.

Durante este viernes, las protestas se mantuvieron activas en las casetas de Costa Rica, Culiacán, El Pisal en Navolato, Cuatro Caminos en Guasave y San Miguel Zapotitlán en Ahome, donde los manifestantes permiten el libre tránsito de los vehículos, en señal de protesta pacífica.

Luego del bloqueo total que se prolongó por más de diez horas en la caseta de Cuatro Caminos durante el jueves, los productores dejaron en claro que no darán marcha atrás en su lucha, e incluso advirtieron que podrían recrudecer las acciones llevando este tipo de bloqueos hasta las aduanas en la frontera norte del país, con el fin de hacer visible la problemática que atraviesa el sector agrícola.

¿Hasta cuándo estarán tomadas las casetas?

De acuerdo con los líderes del movimiento, las casetas permanecerán tomadas hasta el próximo lunes, fecha en la que se llevará a cabo una nueva asamblea para definir los próximos pasos y posibles medidas de presión.

Los productores subrayan que su demanda no es sólo económica, sino también un llamado a la atención del gobierno federal para replantear las políticas del campo, las cuales, aseguran, han dejado en desventaja a miles de familias que dependen de la producción agrícola en Sinaloa.

