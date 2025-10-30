Menores Rescatados por Semar Viajaban Para Trabajar al Campo, Afirma Fiscalía de Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este jueves 30 de octubre que continúan las diligencias relacionadas con el caso de los menores rescatados en altamar por la Secretaría de Marina.

La Vicefiscalía Regional Zona Norte dio a conocer que el Ministerio Público ha realizado entrevistas a 25 de las personas rescatadas. Según la autoridad, los menores manifestaron de manera coincidente que viajaron de forma voluntaria con destino a Baja California Sur para realizar trabajos agrícolas. Además, indicaron que ya habían trabajado previamente en el municipio de Comondú.

La Fiscalía del Estado afirmó que implementó medidas de protección para garantizar la seguridad, integridad física, alimentación y alojamiento de los menores. Estas acciones se realizan con el apoyo de autoridades estatales y municipales.

Para facilitar la comunicación y el desarrollo de las entrevistas, la institución cuenta con el apoyo de dos traductores. Esta medida responde a la diversidad cultural de los jóvenes, quienes son originarios del estado de Chiapas.

La autoridad destacó que los menores han mantenido comunicación constante con sus familias a través de sus teléfonos celulares, los cuales ya portaban al momento de su rescate.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que trabajará durante toda la noche con la finalidad de concluir con las entrevistas en el menor tiempo posible.

El rescate ocurrió la noche del 29 de octubre cuando la Secretaría de Marina detectó una embarcación sin ruta definida en el Golfo de California. Al abordarla, localizaron a 28 menores de edad, 27 hombres y una mujer de entre 13 y 17 años, quienes fueron trasladados al Puerto de Topolobampo. No se reportaron personas detenidas relacionadas con este hecho.

