¿Qué se Sabe de los 28 Menores Rescatados en Embarcación en el Golfo de California?

Autoridades federales rescataron a 28 menores de edad que viajaban a bordo de una embarcación en el Golfo de California, entre Sinaloa y Baja California Sur, presuntamente en situación de privación de la libertad.

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de 27 hombres y una mujer, todos de entre 13 y 17 años, quienes fueron localizados en altamar sin una ruta definida, lo que despertó sospechas entre el personal naval.

¿Cómo fue encontrada la embarcación con 28 menores de edad el Golfo de California?

De acuerdo con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la embarcación navegaba sin una ruta definida, lo que despertó sospechas. Al realizar una inspección, los marinos encontraron a los menores a bordo, quienes presentaban signos de haber estado privados de la libertad.

La Semar informó que, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Protección Civil y la Capitanía de Puerto de Topolobampo, se activó un operativo tras detectar una situación atípica en el arribo de la embarcación en La Paz, Baja California Sur.

Los menores fueron trasladados a bordo del buque “Santa Marcela II”, de la empresa Transportes Marítimos de California, hacia el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, donde recibieron atención médica, alimentos e hidratación.

Las autoridades reportaron que todos se encontraban en buen estado de salud y fueron puestos bajo resguardo del DIF Municipal para brindarles atención psicológica y protección institucional.

¿Qué han dicho las autoridades sobre los menores rescatados en embarcación?

La Vicefiscalía Regional Zona Norte de Sinaloa analiza el caso para determinar si los menores fueron víctimas de redes de tráfico o trata de personas.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Cutberto Ríos Beltrán, indicó que la embarcación procedía de La Paz y que los jóvenes, presuntamente originarios de Chiapas, estaban en calidad de abandono.

Añadió que podrían tratarse de trabajadores del campo que fueron trasladados irregularmente por vía marítima, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer el hecho y garantizar su retorno seguro a su lugar de origen.

