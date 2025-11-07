Rescatan a Hombre con Piernas Fracturadas en la Sierra en Bustamante, Tamaulipas

Un hombre fue rescatado tras pasar varias horas accidentado, con fracturas en ambas piernas, en una zona de difícil acceso en la sierra, cerca del ejido Calabacillas del municipio de Bustamante, Tamaulipas. El hecho ocurrió el jueves 6 de noviembre y generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes lograron bajarlo la mañana de este viernes.

Luego de que sus familiares perdieron toda comunicación con la víctima, llamaron a al número de emergencia para reportar la situación y pedir el apoyo de los rescatistas. Un grupo de personas iniciaron la búsqueda y al caer la tarde, lograron localizar al hombre con ambas piernas fracturadas, imposibilitado para moverse.

Evacúan a hombre en helicóptero tras fracturarse ambas piernas en la sierra

En las primeras horas de este viernes 7 de noviembre, al constatar la complejidad del terreno, el primer tramo del rescate se realizó a pie por personal de Protección Civil de Tamaulipas con el apoyo de voluntarios, familiares y vecinos del ejido Calabacillas, en Bustamante.

Luego de que los rescatistas lograron trasladar al hombre a una zona plana, alrededor del medio día, Protección Civil de Tamaulipas hizo uso de un helicóptero para evacuarlo y llevarlo de emergencia a un hospital de Ciudad Victoria, para que recibiera atención médica especializada debido a las fracturas que presentaba en sus dos piernas.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre accidentado. Se espera que en las próximas horas den una actualización sobre su estado de salud y más detalles de cómo ocurrieron los hechos que dejaron a la víctima sin la posibilidad de moverse arriba de la sierra.

