Colectivo de Búsqueda Encuentra Bolsa con Restos Humanos en Reynosa, Tamaulipas

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas "Lazos Unidos por Encontrarlos" localizó una bolsa negra de plásticos con restos humanos a la orilla del canal Anzaldúas, en la colonia Constitución, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

El colectivo "Lazos Unidos por Encontrarlos" realizó el hallazgo de los restos humanos durante la tarde del jueves 6 de noviembre, cuando se encontraban en compañía del colectivo "Buscando Tus Pasos y elementos de la Guardia Nacional, quienes dieron aviso a las autoridades encargadas de realizar el levantamiento de los restos.

La noticia fue informada por el mismo colectivo de búsqueda a través de una publicación en su página de Facebook, donde comparten fichas de personas desaparecidas y piden ayuda a la ciudadanía para su localización. Hasta el momento, los restos humanos no han sido identificados de manera oficial y se desconocen si corresponden a una persona o más víctimas.

El pasado 4 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de la Comisión Estatal de Búsqueda localizaron cuatro cuerpos dentro de una fosa ubicada en la colonia Valle Soleado, al sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Fueron las mismas autoridades quienes informaron que se trataba de los integrantes de una familia que desapareció el 30 de octubre.

De acuerdo con los dictámenes periciales, tres de las víctimas identificadas como Bernice Flores de 37 años, Heriberto González de 41 años, Ángel Manuel de 20 años de edad, trabajadores de una maquiladora, fueron estrangulados y presentaban cortes en el cuello. La cuarta víctima es una menor de 10 años de edad con discapacidad, identificada como Claudia Estefanía.

Las autoridades continúan con las indagatorias del caso, por el momento tienen como principal línea de investigación que el móvil del multihomicidio de la familia desaparecida podría estar relacionado por el ascenso de una de las víctimas al cargo de supervisor en su centro de trabajo. Ya hay dos personas detenidas por estos hechos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

