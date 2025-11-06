Liberan a Estudiante de Secundaria No. 4 Luego 24 Horas Privada de la Libertad en Reynosa

Luego de estar desaparecida más de 24 horas, Magdalena de 13 años de edad fue liberada y se reencontró con sus padres afuera de las Secundaria No. 4 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. La desaparición de la menor fue reportada el pasado 4 de noviembre y el miércoles 5 de noviembre fue rescatada, después de permanecer retenida contra su voluntad.

Tras la liberación, Magdalena se trasladó junto con sus padres a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para reportar el hallazgo, realizar la revisión médica y continuar con los procedimientos legales. Los padres de Magdalena agradecieron a la comunidad el haber compartido el boletín de búsqueda ya que gracias a ello un ciudadano la reconoció cuando caminaba sola en la zona centro de la ciudad de Reynosa y fue quien avisó a los padres de manera anónima.

El director de la Secundaria No. 4 dijo que investigará el caso para ver si hay otras alumnas involucradas. También solicitó a las autoridades que implementen mayor seguridad al rededor de las escuelas para evitar este tipo de situaciones.

¿Cómo ocurrió el secuestro de la estudiante de secundaria en Reynosa?

En los videos captados por las cámaras de seguridad de la Secundaria No. 4, se observa a Magdalena salir de la escuela acompañada de otras dos estudiantes. De acuerdo con el testimonio de la víctima, en ese momento otra joven a la que no conoce la jaloneó y empujó para abordar un vehículo en el que fue privada de la libertad y golpeada por una mujer.

Era un carro, una niña me jaloneó; yo no conocía a esa niña

Magdalena dijo que durante ese tiempo que fue privada de la libertad la tuvieron en un cuarto y fue golpeada por una mujer ya grande de edad; sin embargo, la menor agregó que sus captores la abandonaron luego de que el caso se hiciera viral.

