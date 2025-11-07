Captan a Robot Vestido del Chavo del 8 Corriendo por Calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas

En redes sociales se hizo viral un video donde se ve a un robot vestido como el personaje de El Chavo del 8 corriendo por las calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La publicación causó tanto revuelo que incluso en algunas de las publicaciones aclararon que no se trataba de una grabación realizada con Inteligencia Artificial (IA), ya que cuestionaban lo surreal de la situación.

En el video se ve al robot caracterizado de El Chavo del 8 correr, mientras un joven lo sigue aparentemente para intentar asistirlo, pero al ver que el robot avanza sin problemas lo deja. Así continúa el clip hasta que se aproxima una camioneta y el androide se da la vuelta para regresar rápidamente por en medio de la avenida, hasta que se dirige a la banqueta.

Esta no es la primera vez que se ve al robot pasear por Ciudad Victoria, Tamaulipas. El androide ha protagonizado otros momentos descritos por los usuarios como “surrealistas” en lugares como plazas comerciales, el cine, la feria, entre otros.

¿De donde salió el robot “Cha-Bot” que pasea por Ciudad Victoria, Tamaulipas?

Este robot humanoide que se ha hecho viral en redes sociales se llama Cha-Bot y es una creación de Nix-Lab, una compañía mexicana de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que está integrada por jóvenes ingenieros y estudiantes que desarrollan proyectos de robótica y participan en eventos internacionales.

