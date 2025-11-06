Detienen a Una Persona y Aseguran Armamento en Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas

El pasado 31 de octubre, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron la detención de una persona, así como el aseguramiento de armamento y un vehículo, en el Puente Internacional II “Benito Juárez”, en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Noticia relacionada: Rescatan a Persona Privada de la Libertad y Aseguran Armamento en Tamaulipas

Así lo informó mediante un comunicado oficial la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas. Destacaron que, tanto la detención como el aseguramiento de las armas se llevó a cabo en el cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

¿Cuántas armas aseguró la Guardia Nacional en la Aduana de Nuevo Laredo?

El armamento asegurado en Puente Internacional II “Benito Juárez” de la Aduana de Nuevo Laredo se componía de 10 armas de fuego, de las cuales 8 eran armas largas y 2 eran armas cortas), 16 cargadores y 380 cartuchos útiles, de acuerdo con el reporte de las autoridades federales.

Los indicios asegurados, así como la persona detenida, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y como las acciones periciales. Agregaron que estas acciones se llevaron a cabo respetando los derechos humanos, y preservando el orden y la paz pública en el estado de Tamaulipas.

Con este tipo de acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional tiene como objetivo reafirman la decisión del gobierno federal por impedir que continúen las actividades de la delincuencia organizada, con el compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Historias recomendadas:

SHH