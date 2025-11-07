Vigilante Mata a Golpes a Pecarí, Especie Protegida, en Fraccionamiento de Altamira, Tamaulipas

Un pecarí fue hallado sin vida en el fraccionamiento Sotavento, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, después de ser golpeado en diversas ocasiones presuntamente por el vigilante del lugar. La situación causó indignación entre los vecinos del sector, quienes piden que se investigue el caso.

Los hechos ocurridos durante la noche del lunes 3 de noviembre, quedaron captados por las cámaras de videovigilancia del fraccionamiento Sotavento. En la grabación se ve el momento en el que el guardia de seguridad agrede con golpes al animal que intenta escapar corriendo pero no lo logra y pierde la vida en el sitio.

Más tarde, después de darse a conocer la situación, se confirmó que se trataba de un pecarí, una especie silvestre protegida en el estado de Tamaulipas. Este animal es un mamífero similar a los jabalíes y a los cerdos.

Vecinos exigen que intervengan autoridades en el caso del pecarí asesinado

De acuerdo con los vecinos del fraccionamiento Sotavento, el animal habría ingresado en busca de comida, por lo que se acercó a un contenedor de basura donde fue golpeado presuntamente por el vigilante del lugar. Luego de percatarse de lo ocurrido, los residentes exigieron la intervención de las autoridades ambientales de Altamira y Tamaulipas.

Cabe destacar que el pecarí es una especie protegida, la cual se a visto afectada ante el crecimiento urbano que ha reducido los espacios naturales de esta especie. Se espera que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) inicie una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades por la muerte del ejemplar.

