¿Cuándo Es el Sorteo del Servicio Militar Nacional 2025 en Tamaulipas? Fecha para Clase 2007

La Secretaría de la Defensa Nacional ha informado a través de un boletín a los jóvenes mexicanos de la Clase 2007 y Remisos que, durante el mes de noviembre de 2025, se llevará a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional, acto cívico mediante el cual se determina la forma en que deberán cumplir con su deber ciudadano conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.

El sorteo, que se realiza anualmente, tendrá lugar el domingo 23 de noviembre en la Junta Municipal, en coordinación con las Oficinas de Reclutamiento de la Zona Militar correspondiente.

Ejército Mexicano Invita al Sorteo del SMN 2025 en Tamaulipas. Foto: Defensa

¿Cómo se Define el Sorteo del Servicio Militar Nacional 2025?

Durante este evento, se definirá mediante la extracción de bolas de color blanco, azul o negro la forma en que los jóvenes cumplirán con su servicio encuadrado o a disponibilidad, de acuerdo con los procedimientos y formalidades establecidos por esta Secretaría.

La Secretaría de la Defensa Nacional invita a todos los jóvenes que tramitaron su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional en 2025 a mantenerse atentos a la convocatoria y presentarse puntualmente el día del sorteo en la Junta Municipal, donde realizaron su trámite.

Mujeres Podrán Realizar su Servicio Militar

Asimismo, se invita a las mujeres que deseen realizar su Servicio Militar Nacional de manera voluntaria a acudir a las instalaciones del 8/o. Regimiento de Caballería los primeros días del mes de enero de 2026 para efectuar su registro.

Para cualquier duda o información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 818-254-0908 o acudir a la Oficina de Reclutamiento adscrita a la 8/a. Zona Militar en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.

Con estas acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional reafirman su compromiso de fortalecer en la juventud los valores de disciplina, responsabilidad, amor a la Patria y respeto a los símbolos nacionales, contribuyendo así a la formación de ciudadanos íntegros y comprometidos con México.

