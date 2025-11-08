Aseguran Droga Valuada en Más de un Millón de Dólares en Puente Fronterizo con Estados Unidos

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lograron la incautación de un cargamento de presunta cocaína el cual fue valuado en más de un millón de dólares. El aseguramiento se dio en el Puente Internacional Donna–Río Bravo.

De acuerdo con el director del puerto de entrada de Progreso-Donna, Michael Martínez, los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, cuando un ciudadano mexicano de 32 años fue detenido tras ser canalizado a una inspección secundaria.

Video Aseguran Droga Escondida en Autos en Puerto de Nogales Frontera con Sonora | N+

Durante el procedimiento, participaron agentes caninos y se hizo uso de un sistema de inspección no intrusivo con el cual fueron detectadas irregularidades al interior del vehículo, lo que generó una revisión física más detallada de la unidad culminando con el hallazgo de la droga.

Se informó que los oficiales localizaron un total de 19 paquetes con un total de 43 libras (19.5 kilogramos) de presunta cocaína, cuyo valor estimado asciende a $1 millón 265 mil 453 dólares.

Nota Relacionada: Aseguran Droga y Detienen en Flagrancia a Mujer Durante Operativos de Seguridad

Aseguran Cargamento de Armas en la frontera Frontera EUA-México; Hay Detenidos

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dio a conocer que fuerzas estadounidenses realizaron un decomiso histórico de armas en el cruce de la frontera con México, por el que dos mexicanos fueron detenidos. Este hecho ocurrió el pasado 31 de octubre del presente año.

Fueron elementos integrantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) quienes se encargaron de frustrar el movimiento de contrabando del cargamento de más de 500 armas de fuego y un total de 31,000 cartuchos de munición, en Laredo, Texas, Noem mencionó que con dicho arsenal, se podría “abastecer a un pequeño ejército”.

También la titular del Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer la identidad que las dos personas de origen mexicano que resultaron detenidos en este operativo que termino con el aseguramiento del cargamento de armas. Se trata de Emilio Ramírez Cortés y su hijo de nombre Edgar Ramírez Díaz, se informó que los ahora detenidos ocultaron estas armas tras falsas paredes al interior de dos cajas de tráileres, vehículos que viajaban con destino a México.

Historias Recomendadas:

FPF