Aprueban Aumento Tarifa Transporte Público en Tamaulipas. ¿Cuánto Costará en Diciembre 2025?

El Gobierno de Tamaulipas autorizó un incremento de un peso en la tarifa del transporte público urbano, aunque esta nueva tarifa no podrá aplicarse de inmediato. El ajuste entrará en vigor hasta que sea publicado en el Diario Oficial del Estado, lo cual se prevé ocurra a principios o mediados de diciembre de 2025.

Con esta modificación, el costo del pasaje quedará en 12 pesos para el público en general, mientras que estudiantes y adultos mayores pagarán 9 pesos. Hasta entonces, los concesionarios deberán mantener la tarifa vigente, y en caso de detectarse cobros indebidos, los usuarios podrán reportarlos ante la Delegación de Transporte Público.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a la publicación oficial y advirtieron que cualquier cobro anticipado o irregular será sancionado conforme a la ley.

Nuevos Lineamientos para Concesionarios de Transporte Público en Tamaulipas

Como parte de las nuevas disposiciones, los vehículos del transporte público en Tamaulipas deberán contar con seguro para pasajeros e instalar equipos “cuentacocos”, con los cuales se medirá el número de usuarios por unidad para evitar fugas económicas.

El incremento aplicará tanto para microbuses en todo el estado como para los carros de ruta en la zona sur de la entidad. Además, se volverá a medir el aforo de pasajeros y se realizará una nueva corrida financiera para confirmar que el ajuste corresponde efectivamente a un peso.

Los concesionarios también deberán cumplir con la revista mecánica de sus unidades, mientras que la Subsecretaría del Transporte Público trabaja en una reestructuración de rutas con el fin de evitar que los usuarios deban pagar doble pasaje al usar dos microbuses para llegar a sus destinos.

La nueva tarifa entrará oficialmente en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.

