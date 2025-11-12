Ejército y Guardia Nacional Decomisan Armas y Cargadores en Miguel Alemán y Camargo

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron diversos operativos en municipios fronterizos de Tamaulipas, logrando el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos y vehículos abandonados en tres distintos eventos ocurridos el pasado 8 de noviembre.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los hechos se registraron en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y durante patrullajes de vigilancia terrestre en coordinación con la Guardia Estatal.

Operativos en la Frontera Norte de Tamaulipas

En el primer evento, ocurrido en la brecha El Berretal, municipio de Miguel Alemán, se localizó un vehículo abandonado que contenía cuatro cargadores y 68 cartuchos útiles de diversos calibres.

En el segundo operativo, en el municipio de Ciudad Mier, se aseguró un costal abandonado con cuatro armas largas de fuego, mientras que en la ranchería “El Abra” del municipio de Camargo, se ubicaron cuatro vehículos abandonados que resguardaban 24 cargadores y 130 cartuchos.

La Sedena informó que todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, destacando que estos resultados se lograron con estricto apego al Estado de derecho y en favor de la paz y seguridad de la sociedad tamaulipeca.

