Suspensión de Clases en Tamaulipas por Revolución y CTE: Estos Días Son en Noviembre 2025

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que durante los próximos días habrá suspensión de clases en escuelas de nivel básico debido a diversas actividades programadas en el calendario escolar oficial del ciclo 2025–2026.

De acuerdo con el documento publicado por la SET, el viernes 14 de noviembre de 2025 se realizará la entrega y registro de calificaciones, por lo que las y los alumnos no tendrán actividades escolares. Ese mismo día, el personal docente participará en labores administrativas relacionadas con la evaluación del primer periodo del ciclo escolar.

Calendario Escolar en México Periodo 2025-2026. Foto: SEP

Además, el viernes 28 de noviembre se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, una jornada destinada a la planeación y mejora de los procesos educativos, también sin asistencia de estudiantes.

A estos días se suma el lunes 17 de noviembre, fecha oficial de descanso obligatorio por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, trasladado del 20 de noviembre al lunes para formar el llamado “megapuente” de noviembre.

Con estas fechas, alumnos de educación básica en Tamaulipas disfrutarán de un fin de semana largo y, posteriormente, otro puente escolar al cierre del mes. La SET exhortó a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el desarrollo del Frente Frío 14, que podría generar condiciones climáticas adversas en la región.

