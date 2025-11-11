Frente Frío #14 Llegará a Tamaulipas con Rachas de Viento y Descenso en Temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 14 ingresará al territorio mexicano la noche del jueves 13 o madrugada del viernes 14 de noviembre de 2025, provocando un notable descenso de temperatura y vientos fuertes en gran parte del norte y noreste del país, incluyendo Tamaulipas.

De acuerdo con el pronóstico, se espera un evento de “Norte” con ráfagas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en zonas costeras, además de cielos nublados, posibles lluvias aisladas y un ambiente más frío, principalmente durante las mañanas y noches.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Martes 11 de Noviembre de 2025

Noticia Relacionada: Frente Frío #13 en Tamaulipas: Emiten Recomendaciones a Escuelas por Bajas Temperaturas y Viento

Frente Frío #14 Dejará Marcado Descenso en la Temperatura en Tamaulipas

En ciudades de la frontera como Matamoros, Reynosa, San Fernando y Soto la Marina, el ingreso de aire ártico provocará un descenso perceptible en las temperaturas máximas, que podrían oscilar entre los 15 y 19 °C, mientras que las mínimas podrían caer hasta los 10 °C o menos en municipios del centro y altiplano tamaulipeco.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente y proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas. Asimismo, pidió extremar cuidado con estructuras ligeras, lonas y anuncios debido a las rachas de viento.

El sistema frontal continuará desplazándose hacia el oriente y sureste del país durante el fin de semana, dejando tras su paso un ambiente más fresco y húmedo, típico de la temporada invernal que comienza a sentirse en la región.

Historias Recomendadas: