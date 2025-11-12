Joven Sufre Robo y Estafa al Intentar Vender su Auto en el Centro de Tampico. ¿Cómo Fue?

Un joven fue víctima de robo y estafa luego de intentar vender su vehículo en la zona centro de Tampico. De acuerdo con el afectado, todo comenzó cuando acudió al punto de encuentro acordado con el supuesto comprador; sin embargo, quien llegó al sitio fue un hombre que dijo ser trabajador del interesado y que se encargaría de revisar el automóvil.

Tras realizar algunas vueltas por el área para “probar” la unidad, se concretó la supuesta compra mediante una transferencia bancaria. No obstante, el joven notó que el depósito no se reflejaba en su cuenta.

Joven de Tampico Fue Víctima de Fraude al Intentar Vender su Auto. Foto: N+

Entonces nos dirigimos la persona que checa el carro y yo hacia el banco para yo verificar el pago verdad en cuanto bajo y pregunto a la señorita del banco que qué proceda con ese pago, me dijo que ese tipo de depósitos era muy concurrido para fraudes, o sea fueron cerca de 3, 4 minutos en lo que yo tardé en hacer esa pregunta y regresar cuando el carro ya no estaba. Daniel Omar, propietario del vehículo.

Las Autoridades Ya Buscan al Responsable de Fraude en Tampico

La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades, quienes se encuentran en la búsqueda del responsable y del automóvil.

Pues sabemos que en ese en este tipo de robos, a veces las personas hacen mal uso de los vehículos robados, entonces también eso me perjudicaría a mí. Entonces tuve que interponer la denuncia para designarme de algún otro problema que llegué a tener el carro. Daniel Omar, propietario del vehículo

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar cerrar tratos de compraventa de autos mediante transferencias bancarias sin confirmar previamente el depósito, y recomiendan realizar este tipo de operaciones únicamente en lugares seguros y con apoyo de las corporaciones policiacas.

