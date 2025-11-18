Revisarán Límites de México y EUA Luego de Colocación de Señalamientos en Playa Bagdad

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que este lunes 17 de noviembre de 2025 fueron localizados y retirados de manera preventiva seis letreros de advertencia que habían sido colocados en Playa Bagdad, Tamaulipas, cuya presencia generó dudas sobre su procedencia y sobre si se encontraban dentro del territorio nacional.

El hallazgo se dio tras un reporte ciudadano que alertó al personal en la zona. De acuerdo con información recopilada por la Semar, así como por consultas preliminares realizadas por el Consulado de México en Brownsville, no se encontró confirmación alguna de que estos señalamientos hubieran sido instalados por autoridades estadounidenses.

Autoridades Emiten Comunicado Ante Letreros Instalados en Playa Bagdad

Ante ello, la SRE estableció comunicación inmediata con la Embajada de los Estados Unidos para solicitar información y coordinar acciones que permitan esclarecer el incidente.

Asimismo, la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) iniciará las consultas técnicas correspondientes para determinar oficialmente el origen de los letreros y verificar cualquier posible implicación en los límites territoriales. Estas acciones incluirán la revisión de los tratados vigentes en materia de límites y aguas, así como de mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambas naciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades estadounidenses y con todas las instancias nacionales competentes, a fin de asegurar claridad y respeto pleno a la soberanía y delimitación territorial de México.

Aclaran Colocación de Letreros de Límites en Playa Bagdad

Durante la conferencia mañanera de este martes, la presidenta de México informó nuevos detalles sobre la instalación de varios letreros de límites detectados en un sector de Playa Bagdad, en Tamaulipas. Explicó que, tras recibir el reporte inicial, el Gobierno de México consultó al Consulado en Brownsville y posteriormente a la Embajada de Estados Unidos, sin que existiera confirmación de que dichos señalamientos hubieran sido colocados oficialmente por alguna autoridad estadounidense. Por ello, los letreros fueron retirados de manera preventiva.

La presidenta detalló que, más tarde, un área del gobierno de Estados Unidos señaló que sí se había contratado a una empresa para colocar estos señalamientos. Sin embargo, subrayó que la dinámica del río Bravo cambia su cauce con el tiempo y obliga a revisar con precisión la delimitación territorial establecida en los tratados entre ambos países.

