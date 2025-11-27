Jalisco Refuerza Operativo para Localizar a Dos Agentes Federales Desaparecidos en Zapopan

Las autoridades de Jalisco coadyuvan en la búsqueda de los dos agentes federales desaparecidos en el municipio de Zapopan. De acuerdo con el Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, existe coordinación directa con las instancias federales para realizar trabajos de campo orientados a la localización de ambos elementos.

¿Cómo desaparecieron los agentes federales?

Los agentes se desplazaron desde la Ciudad de México para llegar a Guadalajara, donde llevarían a cabo trabajos de inteligencia e investigación para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en Jalisco.

Sin embargo, desde el 25 de noviembre se encuentran desaparecidos. Esa misma noche, vecinos del fraccionamiento Virreyes reportaron a las autoridades un automóvil encendido sin tripulantes, por lo que policías de Zapopan acudieron al lugar y resguardaron la zona.

La mañana del 26 de noviembre se confirmó que se trataba de la unidad en la que se trasladaban los agentes, la cual fue encontrada en la calle Parque del Encino.

Custodiados por policías de Zapopan, elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hicieron el levantamiento de indicios. Cabe mencionar que el vehículo tenía huellas de sangre, al igual que en el área del estacionamiento del parque, lugar donde abandonaron el auto.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y se trabaja de forma coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional, para encontrar a ambos agentes.

Las Noticias GDL / N+

