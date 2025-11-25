Hombre Detenido Aparece sin Vida Dentro de una Celda de la Comisaría de Puerto Vallarta

Un hombre detenido fue localizado sin vida la mañana de este 25 de noviembre dentro de una celda de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta.

De acuerdo con información oficial, el personal de la corporación detectó al individuo suspendido y, tras solicitar apoyo médico, paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales.

Investigan la actuación de los oficiales encargados

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso al Ministerio Público. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para determinar si existió alguna responsabilidad por parte de los oficiales encargados de la vigilancia en el área de retención.

Agentes de la Policía Investigadora y personal del Servicio Médico Forense acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. La víctima fue identificada como Armando 'A', de 29 años, quien había sido detenido la noche del 24 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

¿Por qué fue detenido el hombre?

Según el reporte, elementos de la Guardia Nacional recibieron la alerta de un guardia de seguridad privada sobre un hombre que alteraba el orden dentro de la terminal. El individuo realizaba grabaciones y utilizaba palabras altisonantes en el área de inspección.

A pesar de los intentos por tranquilizarlo, el hombre hizo caso omiso y fue detenido por alteración del orden público. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría y puesto a disposición de un juez cívico.

Durante la madrugada, personal de la corporación solicitó una ambulancia al observar que el detenido no respondía. Paramédicos confirmaron el fallecimiento, y el informe oficial señala que el hombre se habría quitado la vida.

El detenido tendría antecedentes de cáncer de colon

La trabajadora social reportó que, al ingresar, el detenido mencionó al médico de separos que tenía antecedentes de cáncer de colon. El médico certificó el deceso y notificó al agente del Ministerio Público.

Minutos más tarde, personal de Ciencias Forenses y de la Policía Investigadora inició los protocolos correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía de Jalisco revisará los procedimientos aplicados durante la custodia del detenido, así como los registros de vigilancia y rondines en la zona, con el objetivo de determinar si hubo alguna omisión del personal a cargo.

Iván Suárez / N+

