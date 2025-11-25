Bloqueos Carreteros en Jalisco por Agricultores Hoy ¿Hay Rutas Alternas?

Agricultores de Jalisco se unieron a los bloqueos carreteros que se llevan a cabo desde el lunes, aunque solo estaba anunciada una marcha. Hoy continúan los bloqueos carreteros por parte de manifestantes agricultores en distintos puntos de Jalisco. Algunos puntos tienen rutas alternas para circular.

Puntos carreteros bloqueados por agricultores

Autopista México-Guadalajara, tramo Maravatío-Zapotlanejo, km 426, en la caseta de cobro de Ocotlán.

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10+000, a la altura de La Barca.

Autopista Guadalajara-Colima, km 87+000, en las inmediaciones del entronque a Zapotlán el Grande, antes Ciudad Guzmán.

Carretera La Barca-Atotonilco, km 1+800, en La Barca.

Carretera Irapuato-Guadalajara, km 159+500, a la altura de Atotonilco.

¿Qué exigen los agricultores?

Los productores del campo, exigen un mejor precio para el maíz. Integrantes de “Amigos por el Campo” se reunieron en las oficinas de la SADER, en la zona del Álamo, para exponer sus inconformidades ante autoridades federales.

