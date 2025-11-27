Tras Funeral, Familia de 16 Integrantes Sufre Aparatoso Accidente en Tlaquepaque

16 integrantes de una familia sufrieron un aparatoso accidente sobre la avenida Bandera, al cruce de Mártires de Chicago en San Pedro Tlaquepaque. El percance sucedió justo cuando regresaban del panteón, después de enterrar a su abuelo.

El choque, ocurrido en la colonia Francisco Silva Romero, se debió porque la camioneta en que transitaba la familia se quedó sin frenos. Los primeros en atender el accidente fueron bomberos de Tlaquepaque.

Venimos del Panteón Nuevo desde a mediodía y la camioneta se quedó sin frenos, traía mucha gente, el camión los dejó pero se quedó sin frenos aquí Raúl, familia de las víctimas

¿Qué lesiones presentaron los afectados?

De acuerdo con autoridades, al llegar al sitio encontraron a los lesionados en la banqueta y la calle. Una joven, que venía en la cabina, quedó atrapada. Incluso, hubo víctimas con fracturas expuestas.

En ellas menores de edad; una de ellas al parecer traía fractura de cráneo. Otros traían fracturas expuestas de extremidades inferiores, al parecer abdomen agudo; unas en estado regular y otras graves.” Luis Enrique Mederos Flores, Director de Bomberos Tlaquepaque

Los 16 lesionados fueron llevados a distintos puestos de socorros. Hasta el momento se desconoce el paradero del chofer, incluso las víctimas no quisieron proporcionar sus datos.

Miguel Zaragoza García / N+

Historias recomendadas: